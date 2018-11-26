Trabzon yerel basınında derbi coşkusu

Karadeniz Gazetesi ilk sayfasında, Trabzonspor'un maç öncesinde çektirdiği takım fotoğrafında her oyuncunun başına krallık tacı yerleştirerek, "Baş tacısınız" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında da, "Tarih sizi kahramanlar olarak yazacak. Bu zaferin tarifi mümkün değil. Öyle mutluyuz ki!" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.