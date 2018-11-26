Trabzon yerel basınında derbi coşkusu - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Trabzon yerel basınında derbi coşkusu

    Trabzon'daki yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rakibine karşı 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor'a adeta övgüler yağdırdı.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 10:29:19 Güncelleme: 11:44:22
    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu
    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu

    Karadeniz'den Günebakış gazetesi, "8 yıllık hasret bitti, Fener söndü. Büyüksün Trabzon." başlığına yer vererek, Trabzonspor'un derbiden başı dik çıktığını yazdı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu
    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu

    Taka Gazetesi, "Bol Sosalu çok tatlı" başlığıyla, karşılaşmanın ikinci golünü atan takımın yeni kaptanı Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın performansına vurgu yaparak, "Kaptan dümene geçti, Trabzonspor'u Fenerbahçe karşısında 18 maç sonra Akyazı'da zafere taşıdı" ifadelerini kullandı

    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu
    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu

    Karadeniz Gazetesi ilk sayfasında, Trabzonspor'un maç öncesinde çektirdiği takım fotoğrafında her oyuncunun başına krallık tacı yerleştirerek, "Baş tacısınız" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında da, "Tarih sizi kahramanlar olarak yazacak. Bu zaferin tarifi mümkün değil. Öyle mutluyuz ki!" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu
    Trabzon yerel basınında derbi çoşkusu

    Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında, "Eze eze gelen zafer" başlığıyla çıkarken, "Önce Galatasaray, sonra Fener, aslında İstanbul'a mesaj çok net. Bundan sonra size uyku yok!" şeklindeki görüşler aktarıldı.

    Trabzon yerel basınında derbi coşkusu

    Kuzey Ekspres Gazetesi ise ilk sayfasında, "Fener'i ezdik geçtik" başlığının ardından, "Akyazı'yı Fener'e dar ettik. Fenerbahçe'yi sahadan sildik. 8-1 bitecek maçı Novak ve Sosa'nın muhteşem golleriyle 2-1 kazandık." ifadelerine yer verdi.

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