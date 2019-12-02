Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer taraftarı önünde öne geçse de 90'ıncı dakikada gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un golü Norveçli yıldızı Sörloth'tan gelirken Galatasaray'ı beraberliği getiren gol 90'uncı dakikada Nagatomo'dan geldi. Spor yazarları da Trabzonspor-Galatasaray arasında geçen zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
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REHA KAPSAL - KARAMAN KAYBETTİ
maça iki takım da dengeli başladı. Trabzonspor'un seyircisinin yarattığı atmosfer, saha içine net şekilde yansımadı. Rakibine oyun başlangıcında ön alan baskısı yapmadı ve deplasmanda oynuyormuş havası vermedi.
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Galatasaray'ın 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçmesi, Donk'un stoper, Nzonzi'nin 6 numarada oynaması, savunmadan top çıkarma ve merkezi kapamada takımı daha dengeli bir hale getirdi.
Trabzonspor'un ilk yarı genelde çok pozisyon üretememesi ve oyuna hakim olamamasının en temel unsurlarından biri Sosa'nınSörloth'un arkasında 10 numara pozisyonda oynamasıydı.
Geçmişte bu pozisyonda çok oynadı ama bu kez arkasında Mikel ile Hosseini'nin olması nedeniyle Sosa çok etkisiz kaldı. Arjantinli; oyunu kurma, pas ve hücum bağlantılarını kontrol etme görüntüsünden çok uzaktaydı.
Sosa arkasında bu iki defansif oyuncuyla etkili olamadı ve Trabzon'un kötü oyununda temel unsurlardan biri de buydu.