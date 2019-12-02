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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer taraftarı önünde öne geçse de 90'ıncı dakikada gelen gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un golü Norveçli yıldızı Sörloth'tan gelirken Galatasaray'ı beraberliği getiren gol 90'uncı dakikada Nagatomo'dan geldi. Spor yazarları da Trabzonspor-Galatasaray arasında geçen zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - KARAMAN KAYBETTİ

maça iki takım da dengeli başladı. Trabzonspor'un seyircisinin yarattığı atmosfer, saha içine net şekilde yansımadı. Rakibine oyun başlangıcında ön alan baskısı yapmadı ve deplasmanda oynuyormuş havası vermedi.

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Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın 3'lü sistemden 4'lü sisteme geçmesi, Donk'un stoper, Nzonzi'nin 6 numarada oynaması, savunmadan top çıkarma ve merkezi kapamada takımı daha dengeli bir hale getirdi.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un ilk yarı genelde çok pozisyon üretememesi ve oyuna hakim olamamasının en temel unsurlarından biri Sosa'nın Sörloth'un arkasında 10 numara pozisyonda oynamasıydı.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Geçmişte bu pozisyonda çok oynadı ama bu kez arkasında Mikel ile Hosseini'nin olması nedeniyle Sosa çok etkisiz kaldı. Arjantinli; oyunu kurma, pas ve hücum bağlantılarını kontrol etme görüntüsünden çok uzaktaydı.

Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sosa arkasında bu iki defansif oyuncuyla etkili olamadı ve Trabzon'un kötü oyununda temel unsurlardan biri de buydu.

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