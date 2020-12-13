Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 14'e çıkardı. Spoar yazarları da Kayserispor-Trabzonspor maçıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
13 Aralık 2020 Pazar 08:50, Güncelleme 13.12.2020 08:52
Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını değerlendirdi