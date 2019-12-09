Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Alexander Sörloth, 25. dakikada Anthony Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Öte yandan Fırtına'ın yıldızı Daniel Sturridge, ilk iki golün hazırlayıcısı oldu. Ev sahibi ekibin tek golü ise 17. dakikada Ondrej Celustka'dan geldi. Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından 26 puana yükseldi. 12 puanda kalan Antalyaspor ise 15. sırada yer aldı. Spor yazarları da Antalyaspor-Trabzonspor arasından oynanan zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





