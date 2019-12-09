Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Alexander Sörloth, 25. dakikada Anthony Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Öte yandan Fırtına'ın yıldızı Daniel Sturridge, ilk iki golün hazırlayıcısı oldu. Ev sahibi ekibin tek golü ise 17. dakikada Ondrej Celustka'dan geldi. Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından 26 puana yükseldi. 12 puanda kalan Antalyaspor ise 15. sırada yer aldı. Spor yazarları da Antalyaspor-Trabzonspor arasından oynanan zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:32
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OLCAY ÇAKIR - KRONİK SAKAT
İyi oynamadığınız maçları da kazanmanız yarışmacı takım olmanızda önemli bir kriterdir.
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Dün akşam Trabzonspor, Antalya deplasmanında tam da bu kriterin uygulayıcısı bir takım görüntüsü verdi. Sosa'sız Fırtına'nın oyun anlamında sınıfta kalmasına rağmen, skoru alması önemliydi.
Bir türlü bitmek bilmeyen sakatlıklar, mevkilerde devşirme oyuncu tercihleri, genç oyuncu kullanımı, sakatlıklardan dönüşlerde yakalanamayan bireysel ritim, özetle takımın ana oyun şablonunda yaşanan sürekli değişiklikler istikrarınızı da olumsuz anlamda etkileyen unsurlar oluyor.
Gol atan, skoru artıran Trabzonspor'un baskı yediği dakikaların süresini, niteliğini düşürecek aksiyon becerisi henüz gösteremiyor olması.
Dün de oyunun ikinci yarısını adeta tek kaleye çeviren Antalyaspor karşısında bu refleksin gösterilememesi sorunun artık kronikleştiğini mi bize anlatıyor?