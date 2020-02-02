Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır...

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı golle galibiyette başrol oynamıştı. Süper Lig'de 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki oyuncunun başarısındaki en büyük etken ise kız arkadaşı Lena Selnes... 2015'ten bu yana birlikte olan ikili, Trabzonsporlu taraftarların da gönlünü fethetti. İşte detaylar...

2 Şubat 2020 Pazar 12:31 Güncelleme: 02.02.2020 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





