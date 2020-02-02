Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır...

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçında attığı golle galibiyette başrol oynamıştı. Süper Lig'de 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan 24 yaşındaki oyuncunun başarısındaki en büyük etken ise kız arkadaşı Lena Selnes... 2015'ten bu yana birlikte olan ikili, Trabzonsporlu taraftarların da gönlünü fethetti. İşte detaylar...
2 Şubat 2020 Pazar 12:31 Güncelleme: 02.02.2020 12:32
Sörloth'un başarısında kız arkadaşının payı büyük | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor şampiyonluk için önemli bir adım attı.

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Sörloth'un başarısında kız arkadaşının payı büyük | Son dakika Trabzonspor haberleri

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Alexander Sörloth, takımını ateşleyen isim oldu.

Sörloth'un başarısında kız arkadaşının payı büyük | Son dakika Trabzonspor haberleri

Ligde oynadığı 19 maçta 16. kez fileleri havalandıran Norveçli santrfor gol krallığı yarışında da farkı açtı.

Sörloth'un başarısında kız arkadaşının payı büyük | Son dakika Trabzonspor haberleri


24 yaşındaki yıldızın bu başarısındaki sır perdesi de aralandı.

Sörloth'un başarısında kız arkadaşının payı büyük | Son dakika Trabzonspor haberleri

Kız arkadaşı Lena Selnes ile 2015'ten bu yana birliktelik yaşayan Sörloth'un düzenli özel hayatı başarısında büyük rol oynadı.

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