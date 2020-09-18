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Son dakika haberi: Trabzonspor transferi bitiriyor! Afobe'nin yanına...
Son dakika Trabzonspor haberi: Yeni sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer Afobe ve Lewis Baker'i kadrosuna katan Fırtına bir transferi bitirmek için daha kolları sıvadı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un kısa sürede transferi açıklayacağı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar...
18 Eylül 2020 Cuma 18:08, Güncelleme 18.09.2020 18:13
Son dakika haberi: Trabzonspor transferi bitiriyor! Afobe'nin yanına...