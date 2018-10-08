Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!

    Akhisarspor deplasmanından galibiyetle dönen ve milli araya 13 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 5'inci sırada giren Trabzonspor, 8'inci haftalar itibariyle son 5 sezonun en iyi performansını sergiliyor.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:28:34 Güncelleme: 11:31:55
    Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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    Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

    Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetinin ardından 8'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Akhisarspor'u da mağlup ederek puanını 13'e çıkaran Trabzonspor, son 5 sezonun en iyi performansına ulaştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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    Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

    Daha önce 2013-14 sezonunun ilk 8 haftalık bölümünde 14 puan toplayan bordo-mavililer, söz konusu haftalarda 2014-15 sezonunda 9, 2015-16'da 10, 2016-17'de 10 ve 2017-18 sezonunda 9 puan hanesine yazdırabilmişti.

    Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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    Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

    SON 8 SEZONUN EN GOLCÜ İKİNCİ PERFORMANSI

    Akhisarspor galibiyetiyle 5 basamak birden yükselerek 10'uncu sıradan 5'incilik koltuğuna yerleşen Trabzonspor, 8'inci haftalar karşılaştırıldığında 20 gol attığı 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte son 8 sezondaki en golcü ikinci performansını sergiledi.

    Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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    Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

    Geride kalan 8 haftalık bölümde toplamda 17 gol kaydeden bordo-mavililer geçen sezon da aynı rakama ulaşırken 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 10'ar, 2013-14'te 6, 2012-13'te 7 ve 2011-12 sezonunda 13 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

    Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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    Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

    DEPLASMAN FOBİSİ SONA ERDİ

    Sezona Medipol Başakşehir deplasmanında aldığı mağlubiyetiyle başlayan ve ilk 7 haftalık bölümde dış sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Akhisarspor karşısında bu kötü performansına son verdi.

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