Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

Akhisarspor deplasmanından galibiyetle dönen ve milli araya 13 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 5'inci sırada giren Trabzonspor, 8'inci haftalar itibariyle son 5 sezonun en iyi performansını sergiliyor.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:28:34
Güncelleme: 11:31:55
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Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetinin ardından 8'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Akhisarspor'u da mağlup ederek puanını 13'e çıkaran Trabzonspor, son 5 sezonun en iyi performansına ulaştı.
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Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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Daha önce 2013-14 sezonunun ilk 8 haftalık bölümünde 14 puan toplayan bordo-mavililer, söz konusu haftalarda 2014-15 sezonunda 9, 2015-16'da 10, 2016-17'de 10 ve 2017-18 sezonunda 9 puan hanesine yazdırabilmişti.
Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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14
SON 8 SEZONUN EN GOLCÜ İKİNCİ PERFORMANSI
Akhisarspor galibiyetiyle 5 basamak birden yükselerek 10'uncu sıradan 5'incilik koltuğuna yerleşen Trabzonspor, 8'inci haftalar karşılaştırıldığında 20 gol attığı 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte son 8 sezondaki en golcü ikinci performansını sergiledi.
Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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14
Geride kalan 8 haftalık bölümde toplamda 17 gol kaydeden bordo-mavililer geçen sezon da aynı rakama ulaşırken 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 10'ar, 2013-14'te 6, 2012-13'te 7 ve 2011-12 sezonunda 13 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
Son 5 senenin en iyi Trabzonspor'u!
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14
DEPLASMAN FOBİSİ SONA ERDİ
Sezona Medipol Başakşehir deplasmanında aldığı mağlubiyetiyle başlayan ve ilk 7 haftalık bölümde dış sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Akhisarspor karşısında bu kötü performansına son verdi.