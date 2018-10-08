Son 5 senenin en iyi Trabzonsporu!

Geride kalan 8 haftalık bölümde toplamda 17 gol kaydeden bordo-mavililer geçen sezon da aynı rakama ulaşırken 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 10'ar, 2013-14'te 6, 2012-13'te 7 ve 2011-12 sezonunda 13 kez rakip fileleri havalandırmıştı.