Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:58:30 Güncelleme: 11:02:05
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 1
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    Trabzonspor yönetiminin satmayacaklarını açıklamalarına rağmen ısrarla Yusuf Yazıcı için teklif götüren kulüplerin sonuncusu Premier Lig devi Manchester United oldu.

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 2
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa kulüpleri bir türlü bırakmıyor.

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 3
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sene üzerine basa basa "Satmayacağız" dediği Yusuf Yazıcı'ya İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United teklif yaptı.

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 4
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    20 yaşındaki genç oyuncu için İngiliz kulübünün kesenin ağzını açtığı ve tam 13 milyon Euroluk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 5
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    AĞAOĞLU: SATMIYORUZ, SENEYE GELİN
    Ancak Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf'un da Trabzonspor'da bu sezon kalmak istediğini Bordo-Mavili yöneticilerine ilettiği bildirildi.

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 6
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    Yusuf Yazıcı'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünün de ısrarla istediği ve kulüp menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'u yokladığı ifade edildi.

    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
    • 7
    • 7
    Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

    Ünal Karaman'ın bu gelişmeler üzerine Yusuf ile özel bir görüşme yaptığı ve gelişimini Trabzonspor'da tamamlamaya devam etmesini istediğini söylediği öğrenildi. (Habertürk)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN