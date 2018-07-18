Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonsporun kapısında

Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 10:58:30
Güncelleme: 11:02:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
1
7
Trabzonspor yönetiminin satmayacaklarını açıklamalarına rağmen ısrarla Yusuf Yazıcı için teklif götüren kulüplerin sonuncusu Premier Lig devi Manchester United oldu.
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
2
7
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın peşini Avrupa kulüpleri bir türlü bırakmıyor.
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
3
7
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sene üzerine basa basa "Satmayacağız" dediği Yusuf Yazıcı'ya İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester United teklif yaptı.
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
4
7
20 yaşındaki genç oyuncu için İngiliz kulübünün kesenin ağzını açtığı ve tam 13 milyon Euroluk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
5
7
AĞAOĞLU: SATMIYORUZ, SENEYE GELİN
Ancak Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz seneye gelin, görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Yusuf'un da Trabzonspor'da bu sezon kalmak istediğini Bordo-Mavili yöneticilerine ilettiği bildirildi.
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
6
7
Yusuf Yazıcı'yı Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünün de ısrarla istediği ve kulüp menajerleri aracılığıyla Trabzonspor'u yokladığı ifade edildi.
Manchester United Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısında
7
7
Ünal Karaman'ın bu gelişmeler üzerine Yusuf ile özel bir görüşme yaptığı ve gelişimini Trabzonspor'da tamamlamaya devam etmesini istediğini söylediği öğrenildi. (Habertürk)