Karaman'dan sürpriz tercih! Galatasaray maçında...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Avrupa'dan istediği sonuçlarla dönemeyen iki temsilcimizin karşılaşması kritik önem taşıyor. Ev sahibi Trabzonspor kazanarak zirvede tutunmak isterken, konuk Galatasaray ise puan ya da puanlar alarak zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray derbisinde sürpriz bir tercihe imza atacak. İşte Fırtına'da yaşananan son gelişmeler ve muhtemel Galatasaray maçı 11'i...

29 Kasım 2019 Cuma 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





