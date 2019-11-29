Karaman'dan sürpriz tercih! Galatasaray maçında...
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Avrupa'dan istediği sonuçlarla dönemeyen iki temsilcimizin karşılaşması kritik önem taşıyor. Ev sahibi Trabzonspor kazanarak zirvede tutunmak isterken, konuk Galatasaray ise puan ya da puanlar alarak zirveden kopmak istemiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray derbisinde sürpriz bir tercihe imza atacak. İşte Fırtına'da yaşananan son gelişmeler ve muhtemel Galatasaray maçı 11'i...
29 Kasım 2019 Cuma 14:47
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UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, gözünü lige çevirdi...
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Avrupa'da rotasyonlu bir kadro ile mücadele eden Trabzonspor, çıktığı 5 maçta 1 puan alabildi.
Trabzonspor'un, son oynanan Getafe karşılaşmasında 22.2'lik yaş ortalamasıyla mücadele etmesi dikkat çekti...
GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ!
Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü'nü3-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, haftayı lider Sivasspor'un 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı.
Pazar akşamı sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.