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İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede
3 sene önce Bordo-Mavililer'in kapısından dönen yıldız isim, devre arasında Trabzon'un yolunu tutabilir. Takımdan ayrılmayı düşünen başarılı defans oyuncusu için yönetim çalışmalara başladı. Özellikle Ünal Karaman, bu transferi çok istiyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında hem tecrübesi hem de ligi yakından tanıması sayesinde büyük katkı vereceğini düşünüyor.
13 Aralık 2019 Cuma 11:55
Güncelleme: 13.12.2019 11:56
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Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan kalan 3 maçta 3 galibiyet almak için çalışmalara devam ediyor, diğer taraftan da transfer görüşmelerini hızlandırıyor.
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Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...
Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.
3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI
Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.
Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyor.