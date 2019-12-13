İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

3 sene önce Bordo-Mavililer'in kapısından dönen yıldız isim, devre arasında Trabzon'un yolunu tutabilir. Takımdan ayrılmayı düşünen başarılı defans oyuncusu için yönetim çalışmalara başladı. Özellikle Ünal Karaman, bu transferi çok istiyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında hem tecrübesi hem de ligi yakından tanıması sayesinde büyük katkı vereceğini düşünüyor.

13 Aralık 2019 Cuma 11:55 Güncelleme: 13.12.2019 11:56
İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan kalan 3 maçta 3 galibiyet almak için çalışmalara devam ediyor, diğer taraftan da transfer görüşmelerini hızlandırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...

İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.

İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.

İşte Trabzonspor'u şampiyon yapacak isim! Başakşehir de devrede

Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN