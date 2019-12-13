3 sene önce Bordo-Mavililer'in kapısından dönen yıldız isim, devre arasında Trabzon'un yolunu tutabilir. Takımdan ayrılmayı düşünen başarılı defans oyuncusu için yönetim çalışmalara başladı. Özellikle Ünal Karaman, bu transferi çok istiyor. Başarılı hoca, şampiyonluk yarışında hem tecrübesi hem de ligi yakından tanıması sayesinde büyük katkı vereceğini düşünüyor.