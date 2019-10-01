İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde!

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Takım ruhu, Karaman'ın maç öncesi yaptığı mini rotasyon ve motivasyon konuşması 3 puanın alınmasında kilit noktası oldu.İşte Trabzonspor'a Beşiktaş karşısında farklı galibiyeti getiren 5 madde...
1 Ekim 2019 Salı 07:52 Güncelleme: 01.10.2019 07:52
İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde!

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

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İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde!

Fırtına, Abdülkadir Ömür ve Ekuban gibi sezona müthiş başlangıç yapan iki oyuncusundan yoksun çıktığı zorlu mücadelede ezeli rakibini rahat bir şekilde geçmeyi başardı.

İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde!

Muhabirimiz Yunus Emre Sel, Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında galibiyete taşıyan hamleleri sıraladı.

İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde!

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KAPTAN VE BAŞKAN FARKI
Arka arkaya kayıplar sonrası baskıyı dağıtmak için başkan Ahmet Ağaoğlu ve kaptan Jose Sosa basın toplantıları düzenledi. Takıma olan inancın sürmesi gerektiğini vurguladılar.

İşte Trabzonspor'a Beşiktaş galibiyetini getiren 5 madde!

KARAMAN'IN ANALİZLERİ
Ünal Karaman maç öncesi Beşiktaş'ı ezberledi, oyuncularına da ezberletti. Son motivasyon konuşmasında "Huzura, akılcı oyuna ve başarıya ihtiyacımız var" sözleri etkili oldu.

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