ZAFER BÖYLE GELDİ! (İŞTE O 5 MADDE)



KAPTAN VE BAŞKAN FARKI

Arka arkaya kayıplar sonrası baskıyı dağıtmak için başkan Ahmet Ağaoğlu ve kaptan Jose Sosa basın toplantıları düzenledi. Takıma olan inancın sürmesi gerektiğini vurguladılar.

