İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

SOYUNDA ODASINDA NELER OLDU?

Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının gerekçesi ise Yeni Malatya maçının devre arasında soyunma odasında tüm yabancı oyuncuların maçı kazanma adına kenetlendiği ancak başta Onur olmak üzere diğer yerli oyuncuların bu kenetlenmeye katılmadığı gösterildi.