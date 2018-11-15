İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

    Trabzonspor'da iki yıldız ismin kadro dışı bırakılmalarının yankıları sürüyor
    15 Kasım 2018 Perşembe, 10:55:27 Güncelleme: 10:58:46
    İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

    Trabzonspor'da iki yıldızın kadro dışı bırakılmasının nedenleri ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

    Bordo-Mavililerde kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın Bursa maçında yaptığı hareketler nedeniyle özür dilememesi, Onur Kıvrak'ın ise Malatya hezimetinin devre arasında tüm yabancı oyuncuların maçı kazanma adına kenetlendiği sırada buna katılmadığı için kaptanlık vazifesini yerine getirmemesi kararda etkili oldu.

    İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

    BURAK ÖZÜR DİLEMEDİ
    Özellikle Burak Yılmaz'a Bursa maçındaki hareketleri yüzünden 500 bin lira para cezası verilmiş ve sonrasında tecrübeli forvetin camiadan özür dileyeceği de belirtilmişti.

    İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

    Ancak yönetimin çağrısına rağmen yıldız isim özür dilemeyince ve Yeni Malatyaspor maçında çıkan ağır yenilgi sonrası Bordo-Mavili yönetim kadro dışı kararını hayata geçirdiği belirtildi.

    İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gerçeği! Bu yüzden kadro dışı kaldılar

    SOYUNDA ODASINDA NELER OLDU?
    Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının gerekçesi ise Yeni Malatya maçının devre arasında soyunma odasında tüm yabancı oyuncuların maçı kazanma adına kenetlendiği ancak başta Onur olmak üzere diğer yerli oyuncuların bu kenetlenmeye katılmadığı gösterildi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN