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İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşırken, yüksek performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmişti. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle transfer çalışmalarına hız veren dev kulüpler Sörloth ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Real Madrid, Chelsea ve Napoli'nin talip olduğu yıldız futbolcu için bir İspanyol kulübü daha devreye girdi. İşte o takım ve son gelişmeler...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:44 Güncelleme: 02.05.2020 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





