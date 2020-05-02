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İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşırken, yüksek performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmişti. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle transfer çalışmalarına hız veren dev kulüpler Sörloth ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Real Madrid, Chelsea ve Napoli'nin talip olduğu yıldız futbolcu için bir İspanyol kulübü daha devreye girdi. İşte o takım ve son gelişmeler...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:44
Güncelleme: 02.05.2020 06:44
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Trabzonspor'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.
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Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.
Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi RealMadrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.
Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.