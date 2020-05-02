İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Trabzonspor'a 2 yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşırken, yüksek performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmişti. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle transfer çalışmalarına hız veren dev kulüpler Sörloth ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Real Madrid, Chelsea ve Napoli'nin talip olduğu yıldız futbolcu için bir İspanyol kulübü daha devreye girdi. İşte o takım ve son gelişmeler...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 06:44 Güncelleme: 02.05.2020 06:44
İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Trabzonspor'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.

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İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.

İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.

İspanyol devi Sörloth için devrede! Real Madrid derken...

Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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