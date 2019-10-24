İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında oynadıkları oyunla taraftarın gönlünde adeta taht kuran Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth İngiltere'de de gündem oldu. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden tek bir teklif bile almayan Sturridge ile Crystal Palace'ın oyuncusu olmasına rağmen sürekli kiralanan Sörloth büyük pişmanlığa neden oldu. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 14:47 Güncelleme: 24.10.2019 14:47
İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Gaziantep maçında attığı golden çok, doğru yerlerde top alıp, aldığı topları herkesin beklediğin aksine asist ve kilit pas olacak şekilde kullanan Daniel Sturridge kendisine hayran bıraktı.

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İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Tam olarak hazır olmadığı için henüz kapasitesinin yüzde 60'ında oynayabilen İngiliz oyuncunun bazı yönleri dikkat çekiyor. Takımda sürekli kendisinden bahsettiriyor.

İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Boşuna yıllarca Liverpool'da oynamamış. Sahaya çıkışı bile rakibi tedirgin etmeye yetiyor.

İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Çok zeki ve akıllı bir oyuncu. Futbolu çok iyi biliyor. Top ayağına yakışıyor. Her an bir şey yapabilir havası veriyor

İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Alçak gönüllü. "Ben Liverpool'dan geldim. Yıldızım" havasına hiç girmedi. Herkesle anlaşmaya çalışıyor.

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