İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında oynadıkları oyunla taraftarın gönlünde adeta taht kuran Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth İngiltere'de de gündem oldu. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden tek bir teklif bile almayan Sturridge ile Crystal Palace'ın oyuncusu olmasına rağmen sürekli kiralanan Sörloth büyük pişmanlığa neden oldu. İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 14:47 Güncelleme: 24.10.2019 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





