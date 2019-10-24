İngilizlerde Sturridge ve Sörloth pişmanlığı!

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında oynadıkları oyunla taraftarın gönlünde adeta taht kuran Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth İngiltere'de de gündem oldu. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden tek bir teklif bile almayan Sturridge ile Crystal Palace'ın oyuncusu olmasına rağmen sürekli kiralanan Sörloth büyük pişmanlığa neden oldu. İşte detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 14:47
Güncelleme: 24.10.2019 14:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gaziantep maçında attığı golden çok, doğru yerlerde top alıp, aldığı topları herkesin beklediğin aksine asist ve kilit pas olacak şekilde kullanan Daniel Sturridge kendisine hayran bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tam olarak hazır olmadığı için henüz kapasitesinin yüzde 60'ında oynayabilen İngiliz oyuncunun bazı yönleri dikkat çekiyor. Takımda sürekli kendisinden bahsettiriyor.
Boşuna yıllarca Liverpool'da oynamamış. Sahaya çıkışı bile rakibi tedirgin etmeye yetiyor.
Çok zeki ve akıllı bir oyuncu. Futbolu çok iyi biliyor. Top ayağına yakışıyor. Her an bir şey yapabilir havası veriyor