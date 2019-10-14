İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Daha önce Liverpool'un izlemeye geldiği Uğurcan için İngiltere'den 3 takım daha devreye girdi. 2014'te 50 bin Euro'luk bir piyasa değeri bulunan 2019 ocak ayında ise 750 bin Euro'ları gören ve şu anda 6 milyon euro gibi bir piyasa değerine ulaşan genç kaleci için İngiliz devleri sıraya girdi. İşte o takımlar...
14 Ekim 2019 Pazartesi 08:55
İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

Trabzonspor'un bu sezonki yükselen değeri de Uğurcan Çakır... Ligde çok kritik maçlara imza atan genç eldiven son olarak Rize deplasmanında çok kritik bir kurtarış yapmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

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İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

23 yaşında olan ve kaleyi devralmasının ardından eldivenleri bir daha çıkarmayıp A Milli Takım'a da yükselen Uğurcan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Her sezon en az bir oyuncusunu Avrupa'ya gönderen Karadeniz ekibinde yeni sezonun en güçlü vitrin figürü olarak da genç eldiven öne çıktı.

İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

Genç yaşına rağmen tecrübeli bir kaleci gibi güven veren, refleksleriyle dikkat çeken bunlarla sınırlı kalmayıp hücuma da katkı sağlayıp asist yapan Uğurcan Çakır'a sezon sonu itibarıyla ciddi teklifler gelmesi bekleniyor.

İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

2014'te 50 bin euro'luk bir piyasa değeri bulunan 2019 ocak ayında ise 750 bin euro'ları gören başarılı kalecinin şu anda 6 milyon euro gibi bir piyasa değerine ulaşması hızlı yükselişini belgeliyor. Zaten yönetimin sezon başında Altınordu'dan Erce Kardeşler'i kadrosuna katması alternatif plan olarak görülüyor.

İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

İNGİLİZLER SIRAYA GİRDİ

İngiliz basını, Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Ada devlerinin yarışa girdiğini yazdı.

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