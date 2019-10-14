İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın talipleri gün geçtikçe artıyor. Daha önce Liverpool'un izlemeye geldiği Uğurcan için İngiltere'den 3 takım daha devreye girdi. 2014'te 50 bin Euro'luk bir piyasa değeri bulunan 2019 ocak ayında ise 750 bin Euro'ları gören ve şu anda 6 milyon euro gibi bir piyasa değerine ulaşan genç kaleci için İngiliz devleri sıraya girdi. İşte o takımlar...

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





