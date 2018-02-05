Trabzon seyircisi çok kfarklı Trabzon bekliyor. Sağdan soldan çalım şut atsınlar oturalım kalkalım... Bir özlem var. Onu beklerlese haksızlık ederler. Öyle anlatıyorlar çünkü trabzonlu gençlere böyle takımımız vardı şöyle oynuyordu o geçmişte kaldı. Şimdiki şartlarda Trabzon'un yukarıyı zorlaması lazım ne kadar zorlar.