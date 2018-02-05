Erman Toroğlu: Trabzonspor'un kanatları çalışmıyor
Forvette bugün Rodallega oynuyor. Rodallega uzun alan topçusu. Önüne atacaksın gidecek. Şanssızlığı da bu maça denk gelmesi. Deplasman topçusu aslında Rodallega. Yandan kenar ortaları gelirse ayak içi vuran adam. Akıllı ön direkçi bir adam. Trabzon giremiyor ki. Bırak aut çizgisine inmeyi yan çizgilere açılmıyor. Göztepe akıllı top oynuyor göbeği kapatıyor.
Trabzon seyircisi çok kfarklı Trabzon bekliyor. Sağdan soldan çalım şut atsınlar oturalım kalkalım... Bir özlem var. Onu beklerlese haksızlık ederler. Öyle anlatıyorlar çünkü trabzonlu gençlere böyle takımımız vardı şöyle oynuyordu o geçmişte kaldı. Şimdiki şartlarda Trabzon'un yukarıyı zorlaması lazım ne kadar zorlar.
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