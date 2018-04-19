Çalımbay'dan istifa sinyali!

Osmanlıspor ile oynadıkları maçta takımda yaşanan sakatlıklardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden Çalımbay, "Maç içerisinde önce Abdülkadir, ardından Kucka ve daha sonra da kaptan Onur'un sakatlanmasıyla büyük şanssızlık yaşadık. Her ne olursa olsun maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Ama rakibimiz de can havli ile oynayan bir takımdı. Onların da mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Her türlü riski aldılar. Birçok net pozisyon yakaladık ama bunları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldık" dedi.