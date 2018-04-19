Çalımbay'dan istifa sinyali!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Demir Grup Sivasspor maçını kazanmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını ve bunun için de her şeyi yapacaklarını söyledi.
Osmanlıspor ile oynadıkları maçta takımda yaşanan sakatlıklardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden Çalımbay, "Maç içerisinde önce Abdülkadir, ardından Kucka ve daha sonra da kaptan Onur'un sakatlanmasıyla büyük şanssızlık yaşadık. Her ne olursa olsun maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Ama rakibimiz de can havli ile oynayan bir takımdı. Onların da mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maçtı. Her türlü riski aldılar. Birçok net pozisyon yakaladık ama bunları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldık" dedi.
TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ
Göreve gelen eski başkan ve teknik direktör Özkan Sümer ile görüştüğünü belirten Çalımbay, "Özkan hoca, benim çok saygı duyduğum biri. Bana göre Trabzonspor'a çok şey katmış, teknik direktör olarak mükemmel işler yapmış hocamız. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin içerisinde altyapı, 1461 Trabzon, A takım hepsi var.
ONUR'A TEŞEKKÜR EDiYORUM
Osmanlıspor maçında sakatlanmasına rağmen oyuna devam eden Onur'a da teşekkür eden Çalımbay, "Oyuncu değişikliği de yapmıştık. Tek ayağıyla kalede kaldı. Bir kaptan nasıl davranması gerekiyorsa o da kaptanlık örneği verdi. O haliyle kalede kaldığı için kendisine teşekkür ederim. O anda çıkayım dese saygı duyabilirdik" dedi.
Kaleci Onur'un durumunun ciddi olduğunu anlatan 54 yaşındaki hoca, "Onur'u 3-4 hafta bekleyeceğiz. Abdülkadir'in hastanede tetkikleri yapılıyor. Kucka iyi durumda, antrenmana çıkacak. Burak'ın oynamasını bekliyoruz. Tam hazır olsun diye risk almadık. Onazi haftaya oynayabilir. Castillo'nun da önümüzdeki hafta hazır olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
SİVASSPOR'U YENECEĞİZ
Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten Çalımbay, "Taraftarımız önünde mutlaka galip gelmemiz gerekiyor. Kalan 5 maçımızı mükemmel şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Klasik olacak ama hepsi final niteliğinde. Hiçbiri kolay değil. Osmanlıspor sınavı da en zorlardan bir tanesiydi. 3 oyuncu sakatlandı.
ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK
Trabzonspor'da şansızlıklar yaşadığını ancak bunları gündeme getirmediğini kaydeden Rıza Çalımbay, "Osmanlıspor maçı da oynanırken 'yine aynı şeyler yaşanacak' dedim. Ben burada görevdeyken 12 maç yenilmedik, niye berabere kalınıyor deniliyordu. Ona bile bir şey bulunuyordu. Burak'ın oynamadığı maçlardan sadece 1'ini kazanmışız.
NADİR BİR HOCA / MİNİ YORUM / OLCAY ÇAKIR
Rıza Çalımbay maça dair değerlendirmelerini bitiş düdüğünün ardından yapıyor, aynı karşılaşmanın çok sonrası değerlendirmelerinde ise daha sakin ve soğukkanlı açıklamalar yapıyor. Dün maça özel bir takım yanlış bilinenlerin doğrularını aktardı. Erken yorum yapanlar tabiri caizse taça çıktı Abdülkadir konusunda.
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