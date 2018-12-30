Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki! Fotoğraf internete sızdı... - Galeri - Fotomaç
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Burak Yılmaz öyle bir şey yaptı ki! Fotoğraf internete sızdı...
Transferde flaş gelişme... Trabzonspor'un Onur Kıvrak ile birlikte tüm köprüleri attığı Burak Yılmaz dikkat çeken bir harekete imza attı.
30 Aralık 2018 Pazar, 16:23:09
Güncelleme: 16:43:18
Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler günler kala flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'dan flaş hamle...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı ve kendilerinden kulüp bulmalarını istediği futbolculardan biri olan Burak Yılmaz, arabasını İstanbul'a gönderdi.
Bir çekiciye yüklenen ve golcü yıldıza ait olan lüks arabanın İstanbul'a gitmek üzere yola koyulduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan adı uzun süredir 4 İstanbul kulübü ile anılan Yılmaz'ın, eski takımı Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti.
Son 1,5 sezonda Trabzonspor'da 32 maça çıkan milli futbolcu, 28 gol attı, 3 asist yaptı.