Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşti. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldız ile anlaşma sağladı. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisinde genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...
28 Haziran 2019 Cuma 10:41 Güncelleme: 28.06.2019 13:39
Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşti.

Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Trabzonspor, uzun zamandır Beşiktaş'ın peşinde olduğu genç yıldız ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Abdullah Avcı'nın, "İleride çok büyük işler yapar" dediği genç futbolcu ile bordo-mavili ekip 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Fırtına, geçtiğimiz sezon bir çok genç futbolcuya forma vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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