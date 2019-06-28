Beşiktaş istedi Trabzonspor genç yıldızı transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşti. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldız ile anlaşma sağladı. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisinde genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

28 Haziran 2019 Cuma 10:41 Güncelleme: 28.06.2019 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





