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Başkan canlı yayında açıkladı! İşte Trabzonspor'un ilk transferi
Bu sezon Süper Lig'de harikalar yaratan lider Trabzonpspor, transferde de fırtına gibi esti. Önümüzdeki sezon için planlamalarını sürdüren bordo-mavili ekip, Galatasaray ve Başekşehir'e büyük bir çalım atarak ilk transferini gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
22 Mayıs 2020 Cuma 14:17
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Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Yeni sezonda yapacağı takviyelerle yeniden zirveye oynamayı amaçlayan bordo-mavililer, 2020-21 sezonu için ilk transferini gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.
"TRANSFER RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA AÇIKLANACAK"
Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile İstanbul'da görüştük. Oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Rahmi Anıl'ın transferi Ramazan Bayramı'ndan sonra resmiyet kazanacak.