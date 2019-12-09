Antalyaspor - Trabzonspor maçının sineması

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'ın tek golü ise Celustka'dan geldi. Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu karşılaşmanın sinemasını sizin için derledik. İşte Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın sineması...

9 Aralık 2019 Pazartesi 07:34 Güncelleme: 09.12.2019 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





