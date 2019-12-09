Antalyaspor - Trabzonspor maçının sineması

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı'nın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Antalyaspor'ın tek golü ise Celustka'dan geldi. Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu karşılaşmanın sinemasını sizin için derledik. İşte Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın sineması...
9 Aralık 2019 Pazartesi 07:34
Güncelleme: 09.12.2019 07:34
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3' Sturridge'nin ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
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17' Hakan Özmert'in ortaladığı top Obi Mikel'den sekti. Arka direkte buluşan Celustka kafa ile eşitliği sağladı: 1-1.
25' Yusuf'un kornerinde Sturridge, kafayla meşin yuvarlağı içeriye aktardı. Arka direkte Nwakaeme tamamladı: 2-1.
37' Eren Albayrak'ın ceza sahasına ortasında, topla buluşan Leschuk'un kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 37
45' Kamil'in yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf, harika bir vuruş yaptı: 3-1.