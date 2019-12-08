Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler

Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler

Süper lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Daniel Sturridge'ti. Yıldız futbolcu karşılaşmanın 59'uncu dakikasında yerini Ekuban'a bıraktı. Sturridge oyundan çıkarken Antalyaspor taraftarından tepki gördü. Taraftarlar yıldız futbolcuya yabancı cisim attı. İşte o anlar...
8 Aralık 2019 Pazar 18:46
Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, Antalya Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Daniel Andre Sturridge sahaya atılan yabancı maddeleri hakeme gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler

İngiliz oyuncu 59. dakikada yerini Caleb Ekuban'a bıraktı.

Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler

Daniel Sturridge karşılaşmayı 2 asist ile tamamladı. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçından kareler...

Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler
Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN