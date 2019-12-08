Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler

Süper lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de Daniel Sturridge'ti. Yıldız futbolcu karşılaşmanın 59'uncu dakikasında yerini Ekuban'a bıraktı. Sturridge oyundan çıkarken Antalyaspor taraftarından tepki gördü. Taraftarlar yıldız futbolcuya yabancı cisim attı. İşte o anlar...

8 Aralık 2019 Pazar 18:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





