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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Trabzonspor bugün Alanyaspor'a konuk olacak... Bordo-mavililerin hedefi deplasmanda 3 puanı almak Hüseyin Çimşir de öğrencilerine "Zirveyi geri alma vakti" dedi. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
22 Haziran 2020 Pazartesi 06:39 Güncelleme: 22.06.2020 06:39
Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile puan puana yarışı sürdüren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Başakşehir'in Ankaragücü'nü yenmesiyle rakibinin 3 puan gerisine düşen Karadeniz Fırtınası bugün Akdeniz temsilcisini mağlup ederek yeniden liderliği devralmak istiyor.

Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Başakşehir bu hafta kazandı. Bizim de kazanmaktan başka şansımız yok. Ancak bu durum bizi kesinlikle strese sokmamalı. Sadece hırsımızı artırmalı" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Çimşir, liderliği Başakşehir'den geri almaları gerektiğini belirtirken öğrencilerinden hücum pres istedi. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

SEKİZİNCİ RANDEVU
Süper Lig'de Trabzonspor ile Alanyaspor bugün 8. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 7 randevuda Akdeniz ekibi 4, bordo-mavililer 2 galibiyet gördü. 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un 11, Trabzonspor'un 6 golü bulunuyor. Alanya'daki maçlarda da ev sahibi 2-1 üstün durumda.

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