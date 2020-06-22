Alanyaspor - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı "Başakşehir bu hafta kazandı. Bizim de kazanmaktan başka şansımız yok. Ancak bu durum bizi kesinlikle strese sokmamalı. Sadece hırsımızı artırmalı" ifadelerini kullandı.