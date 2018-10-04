AC Milan Kucka için Trabzona geldi! - Galeri - Fotomaç
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AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
Ön libero için Bakayoko'yu alan ancak performansından memnun kalmayan kırmızı-siyahlıların, devre arasında Slovak futbolcuya yöneleceği belirtildi.
4 Ekim 2018 Perşembe, 09:17:27
Güncelleme: 09:51:03
AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
Trabzonspor'un Milan'dan kadrosuna kattığı Juraj Kucka'nın yeniden eski takımına dönebileceği dile getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun yönetimden bu futbolcunun transfer edilmesini istediği öğrenildi.
AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
Slovak futbolcuyu çok beğenen genç teknik adamın, takımda şu an gördüğü eksikliği Kucka'nın kapayabileceğini düşündüğü belirlendi.
AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
Milan bu sezon ön libero bölgesi için Chelsea'den Temoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
Bakayoko şu ana kadar çok etkileyici bir performans ortaya koyamazken, Biglia, Kessie, Bonaventura orta sahada yalnız kaldı.