AC Milan Kucka için Trabzona geldi! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!

    Ön libero için Bakayoko'yu alan ancak performansından memnun kalmayan kırmızı-siyahlıların, devre arasında Slovak futbolcuya yöneleceği belirtildi.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 09:17:27 Güncelleme: 09:51:03
    AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
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    AC Milan Kucka için Trabzona geldi!

    Trabzonspor'un Milan'dan kadrosuna kattığı Juraj Kucka'nın yeniden eski takımına dönebileceği dile getirildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
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    AC Milan Kucka için Trabzona geldi!

    Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun yönetimden bu futbolcunun transfer edilmesini istediği öğrenildi.

    AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
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    AC Milan Kucka için Trabzona geldi!

    Slovak futbolcuyu çok beğenen genç teknik adamın, takımda şu an gördüğü eksikliği Kucka'nın kapayabileceğini düşündüğü belirlendi.

    AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
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    AC Milan Kucka için Trabzona geldi!

    Milan bu sezon ön libero bölgesi için Chelsea'den Temoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

    AC Milan Kucka için Trabzon'a geldi!
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    AC Milan Kucka için Trabzona geldi!

    Bakayoko şu ana kadar çok etkileyici bir performans ortaya koyamazken, Biglia, Kessie, Bonaventura orta sahada yalnız kaldı.

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