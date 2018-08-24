Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere! - Galeri - Fotomaç
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Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere!
24 Ağustos 2018 Cuma, 11:10:29
Güncelleme: 11:18:38
Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere!
Trabzonspor'un genç yıldızı için dünyaca ünlü bir kulüp sınırları zorlamaya karar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere!
Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a daha önce 12 milyon Euro + 4 oyuncu ve 16 milyon Euro + 2 oyuncu tekliflerin de bulunan Benfica, Fırtına'nın reddedemeyeceği bir teklife hazırlanıyor.
Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere!
Portekiz devinin Abdülkadir için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, bunun yanında da sonraki satıştan %10 pay vermeyi teklif ettiği iddia ediliyor.
Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere!
Trabzonspor'un ise sonraki satıştan %25 paydan daha azına razı olmayacağı gelen haberler arasında.
Abdülkadir Ömür Benfica ile anlaşmak üzere!
Benfica'nın Abdülkadir Ömür transferini tamamlaması halinde milli futbolcunun sözleşmesine 80 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koyacağı öğrenildi.