Ve Cengiz Ünder imzalıyor! 7 milyon euro ve Başakşehir... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri Ve Cengiz Ünder imzalıyor! 7 milyon euro ve Başakşehir...

Ve Cengiz Ünder imzalıyor! 7 milyon euro ve Başakşehir...

Roma, genç yıldızı Cengiz Ünder'i yüksek bir karla satmayı düşünüyordu. Özellikle son dönemde kadroya girmekte zorlanan ve sahaya çıkma şansı bulamayan Cengiz, satış listesine konulmuştu. İtalyan devi, milli futbolcu için fiyat da belirledi... Ve transfer aynı zamanda Cengiz'in Roma'dan önceki takımını da doğrudan ilgilendiriyor... İşte Cengiz transferi ve Medipol Başakşehir bombası...

3 Ocak 2020 Cuma 08:14 Güncelleme: 03.01.2020 08:31
Cengiz Ünder kararı basına sızdı! 7 milyon euro ve Başakşehir...

Roma'da Paulo Fonseca yönetiminde kadroya girmekte zorlanan ve satış listesine konan Cengiz Ünder için İtalyan kulübü fiyatı belirlemişti.

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Cengiz Ünder kararı basına sızdı! 7 milyon euro ve Başakşehir...

İtalyan La Gazzetta dello Sport ve Calciomercato'da yer alan haberlere göre; Roma, genç yıldızı Cengiz Ünder'i yüksek bir karla satma düşüncesine yönelmişti...

Cengiz Ünder kararı basına sızdı! 7 milyon euro ve Başakşehir...

Roma bu anlamda Cengiz Ünder için minimum 35 milyon euro olmak üzere bir bonservis ücreti belirlemişti...

Cengiz Ünder kararı basına sızdı! 7 milyon euro ve Başakşehir...

MANU NABIZ YOKLADI

Manchester United, Cengiz Ünder için bir girişimde bulundu. İngiliz devi, 22 yaşındaki genç oyuncu için nabız yoklamaya başladı...

Cengiz Ünder kararı basına sızdı! 7 milyon euro ve Başakşehir...

İNGİLİZ VE İSPANYOL EKİPLER...

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz medyasında da Cengiz'le ilgili haberler çıkmış ve Tottenham ile İspanyol Sevilla'nın da genç oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

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