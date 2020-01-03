Roma, genç yıldızı Cengiz Ünder'i yüksek bir karla satmayı düşünüyordu. Özellikle son dönemde kadroya girmekte zorlanan ve sahaya çıkma şansı bulamayan Cengiz, satış listesine konulmuştu. İtalyan devi, milli futbolcu için fiyat da belirledi... Ve transfer aynı zamanda Cengiz'in Roma'dan önceki takımını da doğrudan ilgilendiriyor... İşte Cengiz transferi ve Medipol Başakşehir bombası...