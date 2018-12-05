VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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VAR'sız ligde Fenerbahçe sonuncu!

Süper Lig'in 14. hafta maçları tamamlanırken, Video Hakem Sistemi (VAR) olmadan takımların ligdeki sıralamalarına bakıldı, ortaya ilginç bir sonuç çıktı.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 18:34:09 Güncelleme: 18:43:37
VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu!

Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları tamamlanırken, her hafta farklı bir takım tarafından tartışılan Video Hakem Sistemi (VAR) kullanılmasaydı, ligde oluşan puan durumu hesaplandı.

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VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu!

Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı puan durumuna göre güncel listede 15. sırada bulunan Fenerbahçe, VAR olmadan son sırada yer alıyor.

VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu!

VAR'SIZ SÜPER LİG PUAN DURUMU

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 29 Puan

VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu!

2. GALATASARAY | 29 Puan

VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu!

3. KASIMPAŞA | 28 Puan

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