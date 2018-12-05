VARsız ligde Fenerbahçe sonuncu! - Galeri - Fotomaç
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VAR'sız ligde Fenerbahçe sonuncu!
Süper Lig'in 14. hafta maçları tamamlanırken, Video Hakem Sistemi (VAR) olmadan takımların ligdeki sıralamalarına bakıldı, ortaya ilginç bir sonuç çıktı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 18:34:09
Güncelleme: 18:43:37
Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları tamamlanırken, her hafta farklı bir takım tarafından tartışılan Video Hakem Sistemi (VAR) kullanılmasaydı, ligde oluşan puan durumu hesaplandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski hakem Deniz Çoban'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı puan durumuna göre güncel listede 15. sırada bulunan Fenerbahçe, VAR olmadan son sırada yer alıyor.
VAR'SIZ SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 29 Puan