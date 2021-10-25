Galeri Süper Lig Türkiye Süper Lig'i puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

Türkiye Süper Lig'i puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı oynanan 4 maçla devam etti. Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olurken, Konyaspor, Rizespor'u evinde 3-0 mağlup etti. Altay, İzmir'de Adana Demirspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Öte yandan haftanın maçında Galatasaray ve Fenerbahçe, derbide karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi ve sarı lacivertliler puan durumunda rakibinin üzerine çıktı. İşte güncel tablo...