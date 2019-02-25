Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım'' - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''

Akhisarspor ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Hamza Hamzaoğlu, çok sert ifadeler kullandı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 16:55 Güncelleme: 25.02.2019 17:00
Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''

Akhisarspor ile Hamza Hamzaoğlu arasındaki transfer görüşmeleri 1 haftadır devam ediyordu.

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Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''

Hamza Hamzaoğlu konuyla ilgili olarak bomba bir açıklama yaptı.

Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''

Medyada yer alan haberleri yalanlayan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı;

Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''

''Akhisarspor'dan ayrılırken kalbimiz kırık ayrıldık. Camiayı, taraftarları, kulübün yapısını iyi biliyorum diye normalde diğer çalıştığım takımlardan aldığım ücretin yüzde 25'inden feragat ettim.

Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''

Yazıldığı gibi arada uçurum falan yok. Ben yönetime şunları söyledim 'Takımın durumu belli, kadro yapısı belli, toplanan puan ortada. Eğer olur da kümeye düşersek ertesi sezon bırakıp gitmek yok yine beraberiz' dedim, fakat düşüneceklerini ilettiler.

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