Yazıldığı gibi arada uçurum falan yok. Ben yönetime şunları söyledim 'Takımın durumu belli, kadro yapısı belli, toplanan puan ortada. Eğer olur da kümeye düşersek ertesi sezon bırakıp gitmek yok yine beraberiz' dedim, fakat düşüneceklerini ilettiler.