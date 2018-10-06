Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!

    Spor Toto Süper Lig ve Avrupa liglerinde gole en çok katkı yapan isimer arasında Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu göze çarpıyor.

    İşte o liste...

    6 Ekim 2018 Cumartesi, 19:15:26 Güncelleme: 19:21:40
    Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
    • 1
    • 28
    Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı!

    Angel Di Maria / Paris Saint-Germain / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3
    Toplam Gol Katkısı: 6

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
    • 2
    • 28
    Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı!

    Max Gradel / Toulouse / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3
    Toplam Gol Katkısı: 6

    Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
    • 3
    • 28
    Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı!

    Cristhian Stuani / Girona / Maç: 7 / Gol: 6 / Asist: 0
    Toplam Gol Katkısı: 6

    Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
    • 4
    • 28
    Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı!

    Harry Kane / Tottenham / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1
    Toplam Gol Katkısı: 6

    Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
    • 5
    • 28
    Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı!

    Lorenzo Insigne / Napoli / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1
    Toplam Gol Katkısı: 6

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