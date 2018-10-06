Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa liglerinde gole en çok katkı yapan isimer arasında Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu göze çarpıyor.
İşte o liste...
6 Ekim 2018 Cumartesi, 19:15:26
Güncelleme: 19:21:40
Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
Angel Di Maria / Paris Saint-Germain / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3
Toplam Gol Katkısı: 6
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
Max Gradel / Toulouse / Maç: 8 / Gol: 3 / Asist: 3
Toplam Gol Katkısı: 6
Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
Cristhian Stuani / Girona / Maç: 7 / Gol: 6 / Asist: 0
Toplam Gol Katkısı: 6
Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
Harry Kane / Tottenham / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1
Toplam Gol Katkısı: 6
Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!
Lorenzo Insigne / Napoli / Maç: 7 / Gol: 5 / Asist: 1
Toplam Gol Katkısı: 6