Süper Ligin yıldızı Messiyi solladı!

Süper Lig'in yıldızı Messi'yi solladı!

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa liglerinde gole en çok katkı yapan isimer arasında Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu göze çarpıyor. İşte o liste...

6 Ekim 2018 Cumartesi, 19:15:26 Güncelleme: 19:21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





