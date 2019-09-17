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Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri
Süper Lig'in 4. haftası Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesiyle tamamlandı. 4. hafta sonunda dörtte dört yaparak lider konumda bulunan Alanyaspor'u, 8 puanlı Çaykur Rizespor ve 7 puanlı Fenerbahçe takip etti. 4. haftada perdenin kapanmasıyla haftanın ve ayın 11'i de belli oldu. İşte Süper Lig'de 4. haftanın ve ayın en iyileri.
17 Eylül 2019 Salı 20:08
Güncelleme: 17.09.2019 20:38
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Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı. Aynı zamanda ligin ilk ayı da tamamlanmış oldu. İstatistik şirketi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 4. haftanın ve ayın 11'ini belirledi.
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4. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini yeni transfer Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir ise Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 9 kişi tamamladığı mücadele ev sahibi ekip Gazişehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş haftayı puansız kapattı.
Karadeniz ekibi Trabzonspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-Mavililer iki kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ligin kapanış mücadelesi ise Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Liderlik mücadelesinde galip gelen taraf 3-1'lik skorla Alanyaspor oldu ve dörtte dört yaparak 12 puanla liderliğini perçinledi.