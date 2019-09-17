Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Süper Lig'in 4. haftası Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesiyle tamamlandı. 4. hafta sonunda dörtte dört yaparak lider konumda bulunan Alanyaspor'u, 8 puanlı Çaykur Rizespor ve 7 puanlı Fenerbahçe takip etti. 4. haftada perdenin kapanmasıyla haftanın ve ayın 11'i de belli oldu. İşte Süper Lig'de 4. haftanın ve ayın en iyileri.

17 Eylül 2019 Salı 20:08 Güncelleme: 17.09.2019 20:38
Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı. Aynı zamanda ligin ilk ayı da tamamlanmış oldu. İstatistik şirketi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 4. haftanın ve ayın 11'ini belirledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

4. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini yeni transfer Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir ise Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 9 kişi tamamladığı mücadele ev sahibi ekip Gazişehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş haftayı puansız kapattı.

Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Karadeniz ekibi Trabzonspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-Mavililer iki kez öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Ligin kapanış mücadelesi ise Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Liderlik mücadelesinde galip gelen taraf 3-1'lik skorla Alanyaspor oldu ve dörtte dört yaparak 12 puanla liderliğini perçinledi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN