Süper Lig'in 4. haftasında perde kapandı! İşte haftanın en iyileri

Süper Lig'in 4. haftası Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesiyle tamamlandı. 4. hafta sonunda dörtte dört yaparak lider konumda bulunan Alanyaspor'u, 8 puanlı Çaykur Rizespor ve 7 puanlı Fenerbahçe takip etti. 4. haftada perdenin kapanmasıyla haftanın ve ayın 11'i de belli oldu. İşte Süper Lig'de 4. haftanın ve ayın en iyileri.