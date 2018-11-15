Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

    2016-17 sezonuna göre 2017-18'de %43 artış kaydedildi. En fazla gelir elde eden kulüp 729 milyon TL ile Beşiktaş. En fazla yayın geliri kazanan takım ise 169 milyon TL ile Galatasaray

    15 Kasım 2018 Perşembe, 09:21:17 Güncelleme: 09:26:49
    Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

    Aktif Bank'ın bu sene üçüncüsünü hazırladığı "Futbol Ekonomisi Raporu-Ekolig"in sonuçları, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Passolig Genel Müdürü Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Ceyhun Kazancı, 2016-17 sezonunda 2.3 milyar lira olan Spor Toto Süper Lig gelirinin 2017-18 sezonunda yüzde 43 artışla 3.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Veriler şöyle:

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    Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

    40.778 ortalama ile ligin seyirci şampiyonu Galatasaray.

    Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

    Yüzde 166 ile seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran takım Akhisarspor.

    Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

    Takımlar 400 milyon TL'ye yakın maç günü geliri kazandı. En fazla maç günü geliri olan takım G.Saray (128.5 milyon TL).

    Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

    En fazla bilet satan takım F.Bahçe (297 bin 270 adet).

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