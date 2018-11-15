Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar

2016-17 sezonuna göre 2017-18'de %43 artış kaydedildi. En fazla gelir elde eden kulüp 729 milyon TL ile Beşiktaş. En fazla yayın geliri kazanan takım ise 169 milyon TL ile Galatasaray

15 Kasım 2018 Perşembe, 09:21:17 Güncelleme: 09:26:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





