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Süper Lig’e süper gelir: 3.2 milyar
2016-17 sezonuna göre 2017-18'de %43 artış kaydedildi. En fazla gelir elde eden kulüp 729 milyon TL ile Beşiktaş. En fazla yayın geliri kazanan takım ise 169 milyon TL ile Galatasaray
15 Kasım 2018 Perşembe, 09:21:17 Güncelleme: 09:26:49
Aktif Bank'ın bu sene üçüncüsünü hazırladığı "Futbol Ekonomisi Raporu-Ekolig"in sonuçları, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, Passolig Genel Müdürü Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Ceyhun Kazancı, 2016-17 sezonunda 2.3 milyar lira olan Spor Toto Süper Lig gelirinin 2017-18 sezonunda yüzde 43 artışla 3.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Veriler şöyle:
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