Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yabancı damgası

Soldado'nun ise 6 golü bulunurken, Valbuena ve Fernandao ise 5'er kez takımına gol sevinci yaşattı. Sarı lacivertli takımda Skrtel, Dirar, Alper, Neustadter, Ozan Tufan'ın da 3 golü bulunuyor. Mehmet Topal, Josef, Aatif ve Janssen ise 2'şer kez rakip ağları sarstı. Hasan ve Şener de 1'er gol kaydetti.

