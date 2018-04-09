Süper Lig'de şampiyonluk yarışına yabancı damgası
GALATASARAY'IN KRALI GOMIS
Çıktığı 26 karşılaşmada 26 gol atma başarısı gösteren ve ligin en çok gol atan ismi olan Bafetimbi Gomis'in performansı Galatasaray'ı şampiyonluk adayı yapan isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılı ekipte ayrıca Sofiane Feghouli, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues'in 6'şar golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEK YERLİSİ CENK TOSUN
Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında gol yükünü yabancı futbolcuları çekiyor. Siyah-beyazlıların en çok gol atan ismi ise 27 karşılaşmada 12 gol kaydeden Anderson Talisca. Siyah beyazlı ekipte Babel'in 10, Negredo'nun 5, Tosic'in 4, Quaresma'nın 3, Pepe, Love ve Atiba'nın 2'şer, Adriano, Lens, Medel, Vida ve Larin'in ise 1'er golü bulunuyor.
Soldado'nun ise 6 golü bulunurken, Valbuena ve Fernandao ise 5'er kez takımına gol sevinci yaşattı. Sarı lacivertli takımda Skrtel, Dirar, Alper, Neustadter, Ozan Tufan'ın da 3 golü bulunuyor. Mehmet Topal, Josef, Aatif ve Janssen ise 2'şer kez rakip ağları sarstı. Hasan ve Şener de 1'er gol kaydetti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE DE YABANCILAR ZİRVEDE
Süper Lig'in son iki sezondur şampiyonluk yarışından kopmayan ekibi Medipol Başakşehir'de Adebayor 12 golle takımın en golcüsü olurken, Visca da 14 asistle ligin asist kralı durumunda. Epureanu, takımın savunmasında yer almasına rağmen Visca ile birlikte takımın 5 golle en golcü isimlerinden.
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