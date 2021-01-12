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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı puanda zirvede yer alıyor. İki takımı Gaziantep FK takip ediyor. Son olarak derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray ise zirvenin 5 puan gerisine düştü. Trabzonspor da son haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıraları zorluyor. Sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen ekipler müthiş bir yarışa girerken, İddaa Risk Yönetimi, 19. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori takım...