Süper Ligde ilk yarının en kötü performansları

EREN DERDİYOK - Gomis'in ardından Galatasaray'ın elindeki tek forvet olan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı taraftarların en çok protesto ettiği isim oldu. Kaçırdığı goller, sakatlığını bahane ederek oynamadığı maçlar ve taraftarlarla olan ilişkisinden dolayı ilk devre Eren için iyi geçmedi.