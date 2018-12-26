Süper Ligde ilk yarının en kötü performansları

İlk yarısı sona eren Spor Toto Süper Lig'de birçok futbolcu performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Fazlasıyla eleştiren oyuncular, taraftarların da tepkisini çekti.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:33:46
Güncelleme: 11:35:06
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İlk yarısı sona eren Süper Lig'de birçok futbolcu performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Fazlasıyla eleştiren oyuncular, taraftarların da tepkisini çekti.
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EREN DERDİYOK - Gomis'in ardından Galatasaray'ın elindeki tek forvet olan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı taraftarların en çok protesto ettiği isim oldu. Kaçırdığı goller, sakatlığını bahane ederek oynamadığı maçlar ve taraftarlarla olan ilişkisinden dolayı ilk devre Eren için iyi geçmedi.
RODRİGUES - Özellikle maaşına zam yapıldıktan sonra düşüşe geçen Rodrigues, takım oyunundan çok bireysel futbol oynamakla eleştirildi. F.Bahçe derbisinden sonra 3 maç ceza alan Rodrigues, ligde 13 maçta 3 gol atabildi.
ÖMER BAYRAM - Nagatomo'nun yedeği olarak alınan Ömer Bayram, Japon oyuncunun yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Ligde 12 maçta oynayan Ömer, yaptığı büyük hatalardan dolayı birçok kez ıslıklandı.
KARİUS - Şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Karius, yediği hatalı gollerle Fabri'yi arattı. Oynadığı futboldan çok magazin haberleriyle gündeme gelen Alman kaleci, Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en kötü isimlerinden biri oldu.