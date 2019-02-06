Süper Ligde haftanın 11i! - Fotomaç
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Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken performansı ile öne çıkan oyuncuları sizin için derledik. İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 00:59:49
Güncelleme: 07:51:34
GÖKHAN AKKAN - ÇAYKUR RİZESPOR | Karadeniz ekibi, Erzurumspor'u mağlup ederken kaleci Gökhan müthiş kurtarışlar yaptı. Dadaşların inanılmaz baskısına karşı tek başına karşı koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ISLA - FENERBAHÇE | Dirar takıma döndüğünden beri İsla'nın da peformansı arttı. Kadıköy'deki Göztepe maçında da sağ kanadı arı gibi işledi.
EPUREANU - BAŞAKŞEHİR | Ligin en iyi stoperlerinden biri. Akhisar galibiyetinde kilidi kıran golü attı. Savunmada da hatasızdı.
DOUGLAS - SİVASSPOR | Sivasspor'un Kasımpaşa'yı yendiği maçta hiç durmadı. Deparlarıyla rakibi yordu.
ABDÜLKADİR PARMAK - TRABZONSPOR | Fırtına'nın Ankaragücü'nü yendiği maçta orta sahada yine çalışkandı. Formu iyi.