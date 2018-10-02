Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Süper Lig'de haftanın 11'i!

    Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın 11'i belli oldu
    2 Ekim 2018 Salı, 12:16:09 Güncelleme: 12:20:11
    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 1
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık.

    Gollü maçlar, unutulmaz geri dönüşler ve bol çekişmeli maçların ardından, haftanın öne çıkan futbolcularını derliyoruz.

    İşte 7. haftanın 11'i:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 2
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    Gökhan Akkan

    Yediği gol: 0 Kurtarış: 5 Kurtarış: %100

    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 3
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    Marwane Saadane

    Kazandığı ikili mücadele: 8

    Uzaklaştırma: 9

    Top kapma: 3

    Hava topu kazanma %: 100

    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 4
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    David Braz

    Uzaklaştırma: 13

    Kazandığı hava topu: 5

    Kazandığı ikili mücadele: 6

    İsabetli pas %: 95.7

    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 5
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    Braian Samudio

    Gol: 1

    Asist: 1

    Hücum bölgesinde isabetli pas: 22

    Kazandığı ikili mücadele: 8

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