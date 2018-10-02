Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın 11'i belli oldu
2 Ekim 2018 Salı, 12:16:09
Güncelleme: 12:20:11
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık.
Gollü maçlar, unutulmaz geri dönüşler ve bol çekişmeli maçların ardından, haftanın öne çıkan futbolcularını derliyoruz.
İşte 7. haftanın 11'i:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Gökhan Akkan
Yediği gol: 0 Kurtarış: 5 Kurtarış: %100
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Marwane Saadane
Kazandığı ikili mücadele: 8
Uzaklaştırma: 9
Top kapma: 3
Hava topu kazanma %: 100
Süper Lig'de haftanın 11'i!
David Braz
Uzaklaştırma: 13
Kazandığı hava topu: 5
Kazandığı ikili mücadele: 6
İsabetli pas %: 95.7
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Braian Samudio
Gol: 1
Asist: 1
Hücum bölgesinde isabetli pas: 22
Kazandığı ikili mücadele: 8