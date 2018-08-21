Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın en iyi 11'i...
21 Ağustos 2018 Salı, 12:49:46
Güncelleme: 12:54:10
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Quaresma'nın 1 gol 2 asist ile yıldızlaştığı haftada, Süper Lig'de ikinci haftanın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Süper Lig'de haftanın 11'i!
SADIK ÇİFTPINAR
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Süper Lig'de haftanın 11'i!