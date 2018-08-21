Süper Ligde haftanın 11i! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Süper Lig'de haftanın 11'i!

    Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın en iyi 11'i...
    21 Ağustos 2018 Salı, 12:49:46 Güncelleme: 12:54:10
    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 1
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    Quaresma'nın 1 gol 2 asist ile yıldızlaştığı haftada, Süper Lig'de ikinci haftanın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 2
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    FATİH ÖZTÜRK

    AKHİSARSPOR

    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 3
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    ÖMER BAYRAM

    AKHİSARSPOR

    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 4
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    SADIK ÇİFTPINAR

    YENİ MALATYASPOR

    Süper Lig'de haftanın 11'i!
    • 5
    • 12
    Süper Ligde haftanın 11i!

    DIEGO ANGELO

    ANTALYASPOR

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