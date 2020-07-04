Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de güncel puan durumu! (30. hafta)

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan 4 maçla devam etti. 4 Temmuz Cumartesi oynanan günün maçlarında Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 golsüz berabere biterken, Alanyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise, sahasında Göztepe 2-1 mağlup ederken, Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. İşte Süper Lig'de 30. haftanın güncel puan durumu...

4 Temmuz 2020 Cumartesi 23:12 Güncelleme: 04.07.2020 23:20
Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

18- Ankaragücü 25 PUAN

Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

17- Konyaspor 27 PUAN

Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

18- Kayserispor 28 PUAN

Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

15- Rizespor 29 PUAN

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