Süper Lig'de güncel puan durumu! (30. hafta)

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan 4 maçla devam etti. 4 Temmuz Cumartesi oynanan günün maçlarında Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 golsüz berabere biterken, Alanyaspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise, sahasında Göztepe 2-1 mağlup ederken, Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. İşte Süper Lig'de 30. haftanın güncel puan durumu...