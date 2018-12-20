Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin golcü yarışı - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in golcü yarışı

Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken zirveye oynayan takımlar arasında müthiş bir çekişme daha baş gösterdi. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kadrolarını kaliteli bir golcü ile güçlendirmek için kolları sıvadı.

20 Aralık 2018 Perşembe, 19:42:16 Güncelleme: 20:10:12
Süper Lig'de golcü yarışı!
Süper Ligde golcü yarışı!

Transfer pazarındaki forvet sayısının kısıtlı olmasından dolayı büyük kulüplerimiz, bu kez 'golcü savaşlarında' karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in kadrosuna katmak için uğraştığı forvetler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de golcü yarışı!
Süper Ligde golcü yarışı!

EMMANUEL ADEBAYOR | Galatasaray, Fenerbahçe

Süper Lig'de golcü yarışı!
Süper Ligde golcü yarışı!

BURAK YILMAZ | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir

Süper Lig'de golcü yarışı!
Süper Ligde golcü yarışı!

YEVHEN SELEZNOV | Galatasaray

Süper Lig'de golcü yarışı!
Süper Ligde golcü yarışı!

DIVOCK ORIGI | Beşiktaş, Galatasaray

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