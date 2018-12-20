Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in golcü yarışı
Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken zirveye oynayan takımlar arasında müthiş bir çekişme daha baş gösterdi. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kadrolarını kaliteli bir golcü ile güçlendirmek için kolları sıvadı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 19:42:16
Güncelleme: 20:10:12
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Süper Lig'de golcü yarışı!
Transfer pazarındaki forvet sayısının kısıtlı olmasından dolayı büyük kulüplerimiz, bu kez 'golcü savaşlarında' karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in kadrosuna katmak için uğraştığı forvetler...