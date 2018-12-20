Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken zirveye oynayan takımlar arasında müthiş bir çekişme daha baş gösterdi. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir kadrolarını kaliteli bir golcü ile güçlendirmek için kolları sıvadı.