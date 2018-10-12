Süper Ligde geride kalan 8 haftaya damga vuran takımlar

Süper Lig'de geride kalan 8 haftaya damga vuran takımlar
Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Galatasaray'ın liderliğinde geçilen ligde şu ana kadar 192 gol atıldı. Bu gollerde ise yabancı oyuncuların ağırlığı dikkat çekti.
12 Ekim 2018 Cuma, 12:01:34
Güncelleme: 12:03:55
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Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Galatasaray ön plana çıktı. İç sahada en etkili takım olan lig lideri sarı kırmızılılar aynı zamanda en fazla farklı oyunculardan gol katkısı alan ve en fazla yerli oyuncusu gol atan da ekip konumunda yer aldı.
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Fenerbahçe'nin tüm gollerinin yabancılardan gelmesi ise dikkat çekti. Ligde atılan 192 golün 133'ü ise yabancılar kaydetti.
EN GOLCÜLER KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR
Ligin en fazla gol sevinci yaşayan ekipleri ise 17 golle Kasımpaşa ve Trabzonspor olurken, en az gol atan takımı ise 5 golle Bursaspor oldu.
Kalesinde en az gol gören takım ise 4 golle Medipol Başakşehir, en fazla gol gören takım da 15 golle Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor olarak dikkat çekti. Kasımpaşa 5, Trabzonspor ise 8 oyuncusundan gol katkısı aldı.
EN GOLCÜ YERLİLER GALATASARAY'DA
9 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Galatasaray ise bu alanda en fazla gol kaydeden oyuncusu bulunan ekip oldu.