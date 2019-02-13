Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu! - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:06 Güncelleme: 13.02.2019 15:08
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

İşte fikstür ve ilgili maçlara atanan hakemler:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Trabzonspor - Göztepe (Suat Aslanboğa)

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Kasımpaşa - Galatasaray (Ali Palabıyık)

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Antalyaspor - Başakşehir (Mete Kalkavan)

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Fenerbahçe - Konyaspor (Fırat Aydınus)

Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!

Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla çok tartışılan hakem Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi. İşte haftanın maçları ve görev yapacak hakemler...

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