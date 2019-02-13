Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu! - Fotomaç
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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
Güncelleme: 13.02.2019 15:08
İşte fikstür ve ilgili maçlara atanan hakemler:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Cüneyt Çakır)
Trabzonspor - Göztepe (Suat Aslanboğa)
Kasımpaşa - Galatasaray (Ali Palabıyık)
Antalyaspor - Başakşehir (Mete Kalkavan)
Fenerbahçe - Konyaspor (Fırat Aydınus)
Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla çok tartışılan hakem Ümit Öztürk'e ise görev verilmedi. İşte haftanın maçları ve görev yapacak hakemler...