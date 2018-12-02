Spor yazarlarından Beşiktaş - Galatasaray derbi tahmin

ÖMER ÜRÜNDÜL

İki takımın da bu sezonki durumları birçok bakımdan sıkıntılı. Galatasaray'da sakatlar ve cezalar var. Beşiktaş'ta sakatlar var. Avrupa kupalarındaki maçlarda da Galatasaray çok kötüydü. Beşiktaş isebüyük bir geri dönüşe imza attı ama bu, o güne mahsus bir durumdu.