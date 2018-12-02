Spor yazarlarından Beşiktaş - Galatasaray derbi tahmin
Spor yazarları bugünkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi için tahminlerini açıkladı.
2 Aralık 2018 Pazar, 11:30:54
Güncelleme: 11:33:53
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LEVENT TÜZEMEN Beraberliğin iki takıma da yaramayacağı bir derbi olacak. Beşiktaş kazanırsa, Galatasaray ciddi bir yara alır ama Galatasaray kazanırsa iki ezeli rakibiyle ciddi bir puan farkı yaratır. Sinirlerine hakim olan derbiye ağırlığını koyar.
SKOR: İlk golü atan kazanır
GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖMER ÜRÜNDÜL İki takımın da bu sezonki durumları birçok bakımdan sıkıntılı. Galatasaray'da sakatlar ve cezalar var. Beşiktaş'ta sakatlar var. Avrupa kupalarındaki maçlarda da Galatasaray çok kötüydü. Beşiktaş isebüyük bir geri dönüşe imza attı ama bu, o güne mahsus bir durumdu.
O maç çok ters bir sonuçla da bitebilirdi. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ben sadece Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. O da kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı için.
SKOR: 2-1
GÜRCAN BİLGİÇ Çok sert bir atmosfer olacak. İki takım da yorgun geliyor maça ama erken finale çıkıyorlar. Bu maçın kaybı sadece 3 puan olmaz. Lig yarışını da ciddi şekilde etkileyen bir sonuç olacak. Beşiktaş'ın fizik olarak geride olacağını ve sakatlıklardan etkileneceğini düşünüyorum. Galibiyete yakın taraf Galatasaray olur.
SKOR: 2-3
AHMET ÇAKAR Her ne kadar bu tür derbilerde kağıt üzerinde avantajlı takım genelde kaybetse de bu kez Beşiktaş'ı gerçekten önde görüyorum. Galatasaray çok eksik.
Çok kolay gol yiyorlar ve hücum gücü, bitirici adamı da dahil olmak üzere hemen hemen yok. Seyirci desteğiyle Beşiktaş'ın gol veya golleri bulabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim.
SKOR: 2-0
İSKENDER GÜNEN Beşiktaş avantajlı çünkü kendi sahasında oynayacak. Ayrıca rakibinin içinde bulunduğu durum hiç iç açıcı değil. Cezalar ve sakatlıklar göz önüne getirildiğinde sarı-kırmızılıların kadro yetersizliğinin olduğu bir gerçek. İki takım arasındaki farka bakacak olursak Beşiktaş zaten daha üstün.