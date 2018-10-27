Spor yazarları Türk futbolunun son durumunu değerlendirdi!
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar haftayı 2 mağlubiyet, 2 de beraberlikle kapattı. G.Saray şanslıydı, F.Bahçe bir puanı zor kurtardı. Beşiktaş ve Akhisar dağıldı. Türk futbolu çöküşte mi ?
27 Ekim 2018 Cumartesi, 10:27:35
Güncelleme: 10:30:52
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AHMET ÇAKAR
HALININ ALTINDA YER KALMADI!
Türk futbolunda takke düştü, kel göründü. Düşünebiliyor musunuz 4 üst düzey takımımız, hadi Akhisar'ı saymayalım, 3 büyük takım ve mütevazı bir takımımız, Avrupa'da rezil oldular. Schalke'ye bakıyoruz, adı büyük ama şu an için vasat bir takım.
GALERİ DEVAM EDİYOR
G.Saray'ı sürklase etti ve G.Saray bir puanı hakem sayesinde kazandı. Ne Anderlecht ne de Genk, asla büyük takımlar değil. Belçika Ligi iyi bir lig değil. Sakın Belçika Milli Takımı'nın dünya çapındaki başarıları bizleri kandırmasın. Milli takımdaki oyuncularının hemen hemen hepsi büyük liglerde oynuyorlar.
Buna rağmen Beşiktaş ve F.Bahçe gruptan çıkma şanslarını zora soktular. Bu Türk futbolunun ne kadar büyük bir problem yaşadığının en önemli göstergesi. Çözümü ancak devlet bulabilir. Kulüplere, idarecilere, yayıncı kuruluşa bırakırsanız, herkes kendi menfaatinde.
Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Yıllardır halının altına süpürdük, artık süpürecek yer kalmadı. Malmöler, Genkler, Zagrebler, en iyi takımlarımızı darmadağın ediyorlar. Tekrar söylüyorum, Türk futbolunun çözümü asla futbolu oluşturan üniteler değil, devlettir ya da devlet olmalıdır.
GÜRCAN BİLGİÇ
HIRS OLARAK ÇÖKÜŞTELER
Akhisar'ı değerlendirme dışı bırakmak gerekiyor. Çünkü ilk defa bu tecrübeyi yaşıyorlar ve ligdeki sorunlarıyla boğuşuyorlar. Fenerbahçe'de kadro yenilendi. Daha sistemini oturtamadı, bunun yanında sonuç almak için doğru yol arıyor.