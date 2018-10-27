Spor yazarları Türk futbolunun son durumunu değerlendirdi!

Buna rağmen Beşiktaş ve F.Bahçe gruptan çıkma şanslarını zora soktular. Bu Türk futbolunun ne kadar büyük bir problem yaşadığının en önemli göstergesi. Çözümü ancak devlet bulabilir. Kulüplere, idarecilere, yayıncı kuruluşa bırakırsanız, herkes kendi menfaatinde.