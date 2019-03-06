Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta) - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken gösterdiği performans ile dikkat çeken isimlerden oluşan haftanın 11'ini sizin için derledik.

6 Mart 2019 Çarşamba 07:57 Güncelleme: 06.03.2019 07:57
Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta)

BETO - GÖZTEPE | Konya'da skor 1-1'ken uzatmada kazanılan penaltıda kalesinde yine panter kesildi. Takımını ipten alırken, son 2 sezonda 7 penaltı kurtarmayı başardı.

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Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta)

ZEKİ YAVRU - AKHİSARSPOR | Ligde son sıraya demir atan Akhisar'ın Alanya galibiyetinde attığı 2 golle başrolü kaptı. Frikikten gönderdiği füze jeneriklikti.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta)

SERDAR AZİZ - FENERBAHÇE | Rize maçında Fenerbahçe'yi taşıyan isim oldu. Hem gol attı, hem de penaltı kazandırıp, maçın yıldızı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta)

MAHMUT TEKDEMİR - BAŞAKŞEHİR | Başakşehir'in jokeri Mahmut, stoperde yine kusursuzdu ve Malatya forvetlerine geçit vermedi.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i! (24. hafta)

EMRE BELÖZOĞLU - BAŞAKŞEHİR | Maestro denince akla gelen ilk isim. Malatya'da gol perdesini açtı, takımı müthiş yönetti.

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