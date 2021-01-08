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Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)
Son gün transfer haberleri: Süper Lig'de 2020-21 sezonu ara transfer dönemi sona eriyor. Kulüplerin 1 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar anlaşmalarını TFF'ye bildirmeleri gerekiyor. Ancak kulüplerin olası başvurusu sonrası TFF, bu saati 23.59'a kadar çekebilir. Peki, Süper lig kulüpleri hangi futbolculara imza attırdı? İşte 2020-21 Süper Lig ara transfer sezonunda yapılan o transferler...
08 Ocak 2021 Cuma 20:03, Güncelleme 01.02.2021 13:00
Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)