Galeri Süper Lig Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son gün transfer haberleri: Süper Lig'de 2020-21 sezonu ara transfer dönemi sona eriyor. Kulüplerin 1 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar anlaşmalarını TFF'ye bildirmeleri gerekiyor. Ancak kulüplerin olası başvurusu sonrası TFF, bu saati 23.59'a kadar çekebilir. Peki, Süper lig kulüpleri hangi futbolculara imza attırdı? İşte 2020-21 Süper Lig ara transfer sezonunda yapılan o transferler...

Son gün transfer haberi: İşte Süper Lig'de biten transferler! (2020-21 sezonu)

Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

KEMAL ADEMI
Yeni takımı: Karagümrük
Eski takımı: Fenerbahçe

Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

KEVIN LUCKASSEN

Yeni takımı: Kayserispor
Eski takımı: Poli Iaşi

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Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

ERTUĞRUL ERSOY

Yeni takımı: Gaziantep FK
Eski takımı: AC Le Havre

Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

YACOUBA COULIBALY
Yeni takımı: BB Erzurumspor
Eski takımı: AC Le Havre

Son dakika: İşte Süper Lig'de biten transferler! 2020-21 sezonu

AYMAN BEN MOHAMED
Yeni takımı: Denizlispor
Eski takımı: AC Le Havre

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