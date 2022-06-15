Galeri Süper Lig SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Spor Toto Süper Lig'de gözler artık 2022-2023 sezonuna çevrildi. Yeni sezonda başarı yakalamak isteyen Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Transferde tüm takımlara harekete geçerken birçok takım kadrosuna kattığı birçok ismi açıklamaya başladı. İşte Süper Lig'de şu ana kadar açıklanan transferler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

Bruno Paz (Orta saha) | Sporting B → Konyaspor

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

Patryk Szysz (Sağ kanat) | Zaglebie Lubin →Başakşehir

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

Francis Nzaba (Stoper) | Racing Club Olympic →>> Başakşehir

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

Anastasios Chatzigiovanis (Sağ kanat) | Panathinaikos → MKE Ankaragücü

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...

Giorgi Beridze (Sol kanat) | Ujpest FC → MKE Ankaragücü

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