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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Spor Toto Süper Lig'de gözler artık 2022-2023 sezonuna çevrildi. Yeni sezonda başarı yakalamak isteyen Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Transferde tüm takımlara harekete geçerken birçok takım kadrosuna kattığı birçok ismi açıklamaya başladı. İşte Süper Lig'de şu ana kadar açıklanan transferler...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 18:37
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de imzalar peş peşe! İşte yeni transferler...