Galeri Süper Lig Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Gaziantep FK'nın son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar şampiyonluk oranlarının da değişmesine neden oldu. Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u, Beşiktaş ise evinde Sivasspor'u mağlup etti. Fenerbahçe haftayı 'BAY' geçerken, Alanyaspor ise Gaziantep FK deplasmanından eli boşi döndü. İddaa Risk Yönetimi, 15. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'in favorisi...