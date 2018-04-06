Sezon sonu Süper Lig'de yaprak dökümü
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından 4 büyüklerde de yaprak dökümü başlayabilir. Kimi oyuncular kadroda düşünülmediği için kimi oyuncular ise gelecek iyi teklifler karşılığında takımlarından gönderilebilir. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ayrılması gündeme gelebilecek isimler...
BEŞİKTAŞ
Oğuzhan Özyakup
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