Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Tiyatro izliyoruz"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen futbol gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Star Haber'e bağlanarak görüşlerini açıklayan Dilmen, Süper Lig'in 12'i Haziran'da başlatılacak olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dilmen ayrıca küme düşme ve şampiyonluk konusuyla ilgili de konuştu. İşte Rudvan Dilmen'in açıklamaları...
14 Mayıs 2020 Perşembe 21:43
Güncelleme: 14.05.2020 21:58
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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ortaya çıkan corona virüsü vakaları sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 9 kişinin daha corona virüsü testlerinin pozitif çıkması, aynı şekilde Erzurumspor'da da bir çok kişinin virüs taşıdığının açıklanmasının ardından 'futbola yeniden başlama' tartışmaları alevlendi.
Konuyla ilgili Star Haber'e bağlanarak görüşlerini açıklayan Rıdvan Dilmen, "Ben olsam Temmuz'un ortalarına kadar beklerim. Bunu neden yapmıyorlar anlamış değilim" ifadelerini kullandı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:
"HERKES HER ŞEYİ SÖYLÜYOR"
"Biz karar verme mercii değiliz. Federasyon 12 Haziran'da başlayacak diyor. Açıkçası perde arkasında herkes her şeyi söylüyor. Ama çıkıp da medyada 'oynamak istiyoruz ya da oynamıyoruz' demiyorlar.
Bir kaç faktör var bu işte; insan sağlığı, gerçek olan bir ekonomik durum. Bu ikisi arasında gidip gelenler var. Bir de kulüplerin küme düşüp düşmemesi, şampiyon olup olmaması ile ilgili bir tiyatro izliyoruz aslında şu anda.